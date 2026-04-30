Φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Ίλιον – Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι δυο κατοικημένοι όροφοι
Στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα
Φωτιά σε κατάστημα εμπορίου στο Ίλιον ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου στην συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.
#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, στο Ίλιον Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026
Η φωτιά έκαψε χώρο εμπορίου μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα επεκτάθηκε και στα πάνω διαμερίσματα.
