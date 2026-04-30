Φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Ίλιον – Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι δυο κατοικημένοι όροφοι

Φωτιά σε κατάστημα εμπορίου στο Ίλιον ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου στην συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά έκαψε χώρο εμπορίου μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα επεκτάθηκε και στα πάνω διαμερίσματα.