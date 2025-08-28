Μεγάλη φωτιά σε δάσος στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα (βίντεο)
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης 28/8 στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η πυρκαγιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο δεν πάει προς την πόλη, αλλά προς το βουνό.
Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς και το ότι οι φλόγες καίνε σε δύσβατο σημείο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
