ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Πετρωτό Φθιώτιδας

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε δασική έκταση στο Πετρωτό Φθιώτιδας
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και τη 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 οχήματα.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής


