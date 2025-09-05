Φωτιά σε δασική έκταση στο Πετρωτό Φθιώτιδας

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και τη 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 οχήματα.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

