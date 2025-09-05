Φωτιά σε δασική έκταση στο Πετρωτό Φθιώτιδας
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και τη 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 οχήματα.
Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή πετρωτό Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 68 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις