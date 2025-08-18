Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία – Στη μάχη 3 εναέρια
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18.08) σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα, του δήμου Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 10 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν με ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη κι 1 ελικόπτερο.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής
