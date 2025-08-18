Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία – Στη μάχη 3 εναέρια

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία – Στη μάχη 3 εναέρια
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18.08) σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα, του δήμου Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 10 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν με ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη κι 1 ελικόπτερο.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής

