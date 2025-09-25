Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 25/9 σε δασική έκταση στα Γρεβενά σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή των οικισμών Πενταλόφου και Δοτσικού στο Δήμο Γρεβενών.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 5 τμήματα της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος.

