Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 25/9 σε δασική έκταση στα Γρεβενά σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή των οικισμών Πενταλόφου και Δοτσικού στο Δήμο Γρεβενών.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 5 τμήματα της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος.