Φωτιά σε χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων υλικών στο Αιγάλεω – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα
Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων υλικών ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στο Αιγάλεω.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025
Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίει σίδερα. Λόγω της φωτιάς έχει κλείσει η Θεσσαλίας στη συμβολή με την Εμ. Παππά.
