ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων υλικών στο Αιγάλεω – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:31

Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων υλικών ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στο Αιγάλεω.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίει σίδερα. Λόγω της φωτιάς έχει κλείσει η Θεσσαλίας στη συμβολή με την Εμ. Παππά.

