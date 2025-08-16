Φωτιά σε χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων υλικών στο Αιγάλεω – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων υλικών ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στο Αιγάλεω.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 16, 2025

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίει σίδερα. Λόγω της φωτιάς έχει κλείσει η Θεσσαλίας στη συμβολή με την Εμ. Παππά.