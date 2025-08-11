Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το 112
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 47 πυροσβέστες
Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας το απόγευμα της Δευτέρας 11/8
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Επίσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Παράλληλα, ήχησε το 112 το οποίο αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στο Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στο #Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
