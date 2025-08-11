Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το 112

Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας το απόγευμα της Δευτέρας 11/8

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Επίσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, ήχησε το 112 το οποίο αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στο Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».