ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες – Ήχησε το 112

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες – Ήχησε το 112
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:44

Συναγερμός σήμανε βραδινές ώρες στην Πυροσβεστική, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ήχησε το 112

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας όλους όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.


Χάρη στην άμεση ανταπόκριση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

