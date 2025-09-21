Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες – Ήχησε το 112
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε βραδινές ώρες στην Πυροσβεστική, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής.
Στην κατάσβεση συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
Ήχησε το 112
Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας όλους όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025
Χάρη στην άμεση ανταπόκριση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
