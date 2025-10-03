Φωτιά σε αποθήκη στη Μακρακώμη Φθιώτιδας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής 3/10 καθώς ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη στην Μακρακώμη Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σύμφωνα με το Lamiareport κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, που σε πρώτη φάση απέκλεισαν την περίπτωση επέκτασής της, καθώς τριγύρω υπήρχε αρκετή ξερή βλάστηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε φωτογραφίες: