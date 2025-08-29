Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών – Ήχησε το 112 (Βίντεο)
Στη μάχη 5 εναέρια
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29.08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου.
Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής
Ήχησε το 112
Λίγο μετά τις 18.30 ήχησε και το 112 στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους για τη φωτιά στην περιοχή και καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
