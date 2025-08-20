Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Πηγάδι Ηλείας – Στη μάχη 4 εναέρια (Εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (20.08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 13 οχήματα, ενώ, από αέρος συνδράμουν με ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου. #Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2025

Δείτε εικόνα από το σημείο: