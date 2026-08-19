Φωτιά μέσα σε κελί στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη
Τρεις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο
Φωτιά ξέσπασε μέσα σε κελί στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30 χθες, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά σε στρώμα μέσα σε κελί.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και η εξωτερική φρουρά του σωφρονιστικού καταστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.
πηγή στην Google
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