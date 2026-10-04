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Φωτιά στην Κεφαλονιά: 112 για απομάκρυνση από Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα

Οι κάτοικοι καλούνται να κινηθούν προς το αεροδρόμιο μέσω της οδικής αρτηρίας της Λειβαθούς. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, επτά οχήματα και τρία εναέρια μέσα.

Φωτιά στην Κεφαλονιά: 112 για απομάκρυνση από Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
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Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς, με το 112 να καλεί σε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στα Κουρκουμελάτα, στα Μεταξάτα και στη Λακήθρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:20 το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Καθώς το μέτωπο επεκτεινόταν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν.

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Το μήνυμα του 112

Στις 16:51 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Η οδηγία αφορά την προληπτική απομάκρυνση από Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα προς το αεροδρόμιο, μέσω της οδικής αρτηρίας της Λειβαθούς.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

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