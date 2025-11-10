Φωτιά απειλεί τον βιολογικό καθαρισμό στο Λεωνίδιο (βίντεο)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές στο Λεωνίδιο μετά από φωτιά που ξέσπασε κοντά σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στη περιοχή.

Όπως μεταδίδει το leonidion.gr, η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10/11) και απειλεί να κάψει τις εγκαταστάσεις του βιολογικού.

Όπως βλέπετε και στο βίντεο, η φωτιά εξαπλώνεται, ενώ η περιοχή έχει πνιγεί στους καπνούς.