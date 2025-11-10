Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά απειλεί τον βιολογικό καθαρισμό στο Λεωνίδιο (βίντεο)

Πυκνός καπνός στην περιοχή

Φωτιά απειλεί τον βιολογικό καθαρισμό στο Λεωνίδιο (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές στο Λεωνίδιο μετά από φωτιά που ξέσπασε κοντά σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στη περιοχή.

Όπως μεταδίδει το leonidion.gr, η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10/11) και απειλεί να κάψει τις εγκαταστάσεις του βιολογικού.

Όπως βλέπετε και στο βίντεο, η φωτιά εξαπλώνεται, ενώ η περιοχή έχει πνιγεί στους καπνούς.

