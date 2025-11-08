Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων (Φωτογραφίες, βίντεο)
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο
Φωτιά εκδηλώθηκε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας.
Σύμφωνα με το tempo24.news, στο σημείο επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ η Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία στην εθνική οδό για λόγους ασφαλείας.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:
