Φοιτητές καταγγέλλουν τις εστίες Κομοτηνής: Ποντίκια και άθλιες συνθήκες

H καθημερινότητα των φοιτητών που ζουν στις φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής είναι δυσβάσταχτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paratiritis.news, οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με τρωκτικά στον χώρο τους αλλά και με την πλήρη αδιαφορία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Επιστρέφοντας στην Κομοτηνή με το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, οι φοιτητές ήρθαν αντιμέτωποι με την άθλια κατάσταση, στην οποία βρίσκονταν τα δωμάτιά τους, γεμάτα με ακαθαρσίες ποντικών και ροκανίσματα στις πόρτες.

Παρά τις αναφορές τους στην φοιτητική μέριμνα, οι οικότροφοι φοιτητές έλαβαν την εξοργιστική απάντηση ότι «δεν φέρουν καμία ευθύνη», καλώντας τους να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το πρόβλημα.

Μάλιστα, η κατάσταση χειροτέρευε καθημερινά, με όλο και περισσότερους φοιτητές να βρίσκουν περιττώματα τρωκτικών στα δωμάτιά τους. Στο τέλος οι φοιτητές πήραν την κατάσταση στα χέρια τους αγοράζοντας παγίδες για τα δωμάτια και τους διαδρόμους και πληρώνοντας από την τσέπη τους απολυμάνσεις και μυκτονίες.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (22/09) όταν σε δωμάτιο φοιτήτριας πιάστηκε ποντίκι σε παγίδα που η ίδια είχε τοποθετήσει με δικά της έξοδα. Στο περιστατικό ήταν μάρτυρες ο φύλακας, οι καθαρίστριες και συνοικοτρόφοι της, που χρειάστηκε να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του ζώου.

Η φοιτήτρια είχε ενημερώσει 15 ημέρες νωρίτερα την μέριμνα ότι ολόκληρος ο όροφος είχε το ίδιο πρόβλημα, όμως η απάντηση που έλαβε ήταν πως «δεν είναι αρμοδιότητά τους». Το περιστατικό αυτό, επισημαίνουν οι φοιτητές, αποδεικνύει έμπρακτα την έκταση του προβλήματος και τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Έπειτα από συνεχείς πιέσεις, υπήρξε ε δέσμευση ότι θα γίνει μυοκτονία και απολύμανση στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα από ανακοίνωση η μέριμνα κατηγόρησε τους φοιτητές για τα ποντίκια διότι ταΐζουν σκυλιά στους εσωτερικούς χώρους παρόλο που τα ποντίκια έμπαιναν από τη τουαλέτα και τις σωληνώσεις.

Στην πράξη όμως, όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές, το μόνο που έγινε ήταν να τοποθετηθούν πρόχειρα μερικά φακελάκια ποντικοφάρμακο ανά δωμάτιο, μια κίνηση που θεωρούν πως δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν επίσης πως εδώ και καιρό:

Δεν γίνεται κοπή χόρτων στους εξωτερικούς χώρους.

Δεν πραγματοποιείται έλεγχος ούτε επιδιόρθωση φθορών και τρυπών στα κτήρια και σε δωμάτια.

Δεν έχουν γίνει ουσιαστικά έργα συντήρησης.

Απουσιάζουν ακόμα και οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι

Η εικόνα που διαμορφώνεται, τονίζουν, είναι αυτή της πλήρους εγκατάλειψης: φοιτητές που αναγκάζονται να ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες, με αδιαφορία από τη μέριμνα και χωρίς καμία πραγματική μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Το ζήτημα πλέον, αναφέρουν, δεν αφορά μόνο την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής των φοιτητών, αλλά και τη δημόσια υγεία. Οι αρμόδιοι φορείς (Πρυτανεία, Μέριμνα, Υπουργείο Παιδείας) οφείλουν να αναλάβουν άμεσα δράση με ολοκληρωμένη μυοκτονία, απολύμανση, επιδιόρθωση των ζημιών και εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης.