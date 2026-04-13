Ισίν Καρατζά: “Persona non grata” στην Ελλάδα η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια που είχε υμνήσει τον Κεμάλ στην Κομοτηνή

Απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα στην Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά, η οποία κρίθηκε persona non grata (ανεπιθύμητο πρόσωπο) για τις ελληνικές Αρχές, όπως κατήγγειλε η ίδια με βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, η απόφαση που της επιδόθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή όταν έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφορούσε τις προκλητικές ενέργειές της σε εκδήλωση στην Κομοτηνή το καλοκαίρι του 2024.

Υπενθυνμίζεται ότι τότε η Ισίν Καρατζά είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής και είχε τραγουδήσει το «Εμβατήριο της Σμύρνης» (İzmir Marşı), το εμβατήριο του Κεμάλ για την καταστροφή της Σμύρνης.

Στο βίντεο που δημοσίευσε από τον χώρο αναμονής του αεροδρομίου, περιέγραψε ότι ενώ στην οικογένειά της επετράπη η είσοδος, για την ίδια η απόφαση ήταν αρνητική.

«Είμαι η Ισίν Καρατζά και σας μιλώ από την Αθήνα. Το έγγραφο που κρατώ στα χέρια μου είναι η απόρριψη της εισόδου μου στην Ελλάδα. Γιατί; Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα “Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος” και τραγούδησα το “Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια” (İzmir Marşı). Εξαιτίας αυτού, εγώ απελαύνομαι αυτή τη στιγμή. Η κόρη μου και ο σύζυγός μου μπόρεσαν να περάσουν, αλλά εμένα μου το απαγόρευσαν» ανέφερε και συνέχισε:

«Βιώνω μια παράλογη μεταχείριση που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κανείς να μας δώσει ούτε ένα ποτήρι νερό. Είμαστε εδώ επί ώρες. Θα μας στείλουν πίσω στη χώρα μας. Ήρθαμε ως τουρίστες και αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα ως εχθρούς».

Σε άλλο βίντεο που ανέβασε, η ίδια δήλωσε ότι «θα το ξαναέκανα» για όσα συνέβησαν πρίν από περίπου δύο χρόνια στην Κομοτηνή.

«Θα λέω “Ευτυχισμένος όποιος λέει ότι είμαι Τούρκος 🇹🇷” μέχρι το τέλος. Είμαι ερωτευμένη με τη Δημοκρατία της Τουρκίας… Έχω ορκιστεί να ζήσω για το τουρκικό έθνος με μεγάλη αφοσίωση και πίστη… Δεν μπορώ να επιτρέψω να θιγεί ούτε ένα γράμμα της μεγάλης Δημοκρατίας της Τουρκίας…» πρόσθεσε.