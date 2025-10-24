Φοινικούντα: Τα νέα ανατρεπτικά στοιχεία που φέρνουν κι άλλες συλλήψεις – Ποιους “δείχνει” η ανιψιά του 68χρονου ως δράστες

Ολοένα πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα είναι οι Αρχές, ενώ φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου και η έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Με τους δύο 22χρονους να παραμένουν προφυλακισμένοι ως φυσικός και ηθικός αυτουργός του στυγερού εγκλήματος και τον κύκλο των υπόπτων να έχει επεκταθεί, οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες προβλέπονται ραγδαίες.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση θρίλερ έχει στα χέρια της η ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών από το μοιραίο βράδυ.

Από τις άρσεις του απορρήτου, οι Αρχές θα εξακριβώσουν ποια κινητά τηλέφωνα βρίσκονταν στο σημείο της διπλής δολοφονίας την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και από ποια έγιναν κλήσεις τις επίμαχες ώρες.

Η επαφή «Θειούλης» στο κινητό του εργοδότη

Την ίδια ώρα, στο παζλ προστίθενται συνεχώς νέα στοιχεία. Στις έρευνες της Αστυνομίας περιλαμβάνεται και ένας 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, ο οποίος φέρεται να ήταν εργοδότης του 22χρονου συνεργού και φίλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την κατάθεσή του, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον χαρακτήρισε «σκουπίδι», επειδή – όπως είπε – είχε ακούσει ότι είχε προβλήματα με τη συμπεριφορά του.

«Τον θείο του δεν τον ήξερα προσωπικά, αλλά από τις περιγραφές τον θεωρούσα “σκουπίδι”, γιατί πήγαινε με μικρά αγόρια. Παρόλα αυτά, ο φίλος μου (ανιψιός) είχε καλή σχέση μαζί του και τον βοηθούσε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, από τα στοιχεία των τηλεφωνικών επαφών προέκυψε ότι τον είχε αποθηκεύσει στο κινητό του ως «Θειούλη», γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου δέχθηκε τηλεφώνημα από τον ανιψιό του θύματος, αμέσως μετά το διπλό φονικό. «Μου είπε ότι σκότωσαν τον θείο του και τον επιστάτη και προσπάθησαν να σκοτώσουν και τον ίδιο. Ήταν τρομαγμένος και έκλαιγε», ανέφερε.

Μετά την κηδεία, όπως είπε, συναντήθηκε με τον ανιψιό και την κοπέλα του στην Αθήνα, ενώ επιβεβαίωσε ότι είδε και τον 22χρονο συνεργό έξω από το μαγαζί.

Φοινικούντα: Ποιους «φωτογραφίζει» ως δράστες η ανιψιά του 68χρονου

Από την πλευρά της, η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Όπως είπε η δικηγόρος της ανηψιάς του 68χρονου, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στον Alpha: «Η εντολέας μου εκτιμά ότι υπάρχει ηθικός ή και φυσικός αυτουργός, πέραν των δύο 22χρονων κατηγορουμένων που ήδη γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή αναζητά παντού τους δράστες και στο συγγενικό περιβάλλον», αναφέρει.