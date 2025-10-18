Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου – Ο φόβος πριν το διπλό φονικό

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου θύματα ήταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο επιστάτης του, ενώ συνεχώς έρχονται στο φως νέα κρίσιμα στοιχεία.

Ο 68χρονος, πριν δολοφονηθεί, δεχόταν απειλές για τη ζωή του, γεγονός που τον οδήγησε να αλλάξει τη διαθήκη του τρεις ημέρες πριν το τραγικό γεγονός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιουσία του ξεπερνούσε τα 30 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με τη δικηγόρο του, Κατερίνα Φραγκάκη, ο 68χρονος είχε σπουδάσει στην Ιταλία και ήταν αρχιτέκτονας. Η τελευταία διαθήκη του ήταν ιδιόχειρη και περιλάμβανε αναφορά στην «περίπτωση αιφνιδίου θανάτου του».

Η ανιψιά του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», εξήγησε πώς απέκτησε ο θείος της την περιουσία του και περιέγραψε τις σχέσεις του με την οικογένεια.

«Ο θείος μου ξεκίνησε από το μηδέν. Δεν είχε ούτε λεφτά για εισιτήριο. Με τη δουλειά του και το μυαλό του έφτιαξε μια περιουσία που σήμερα ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν σκληρός, αυστηρός και πάντα ήθελε να γίνεται το δικό του», είπε.

«Όποιος εξαρτιόταν από αυτόν, έπρεπε να του κάνει όλα τα χατίρια, αλλιώς μπορούσε να τον αφήσει ακόμη και χωρίς φαγητό. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η συμπεριφορά του πήγαζε από τη στέρηση που είχε υποστεί για να μπορέσει να φτιάξει αυτή τη μεγάλη περιουσία», πρόσθεσε.

Η ανιψιά μίλησε και για τον επιστάτη του 68χρονου, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ.

«Ο μόνος που άντεχε να σταθεί δίπλα του ήταν ο φίλος και βοηθός του, ο Βασίλης. Γνωρίστηκαν όταν ο θείος μου ήταν 36 χρονών σε ένα γάμο. Ο Βασίλης τότε ήταν χρήστης ουσιών. Τον πήρε μαζί του στη Φοινικούντα για δουλειές και από τότε ήταν αχώριστοι», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον έντυνε, τον φρόντιζε, του αγόρασε αυτοκίνητο και μου είχε πει ότι στη διαθήκη του, ο Βασίλης θα έπαιρνε το μεγαλύτερο ποσοστό. Πιστεύω μάλιστα ότι το 70% της είσπραξης από το κάμπινγκ πήγαινε στον Βασίλη και την οικογένειά του. Ο Βασίλης δεν είχε καλή σχέση με τον ξάδερφό μου όμως, χωρίς να ξέρω τον λόγο και όταν ρωτούσα τον θείο μου, αν ήταν για τα κληρονομικά, μου έλεγε όχι», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον ανιψιό, η ανιψιά ανέφερε ότι ο θείος της στο παρελθόν τον φοβόταν πολύ. Ωστόσο, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είχαν έρθει ξανά κοντά, και πλέον είναι το άτομο που κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια έγινε μια κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές διακοπές το 2017, για ενάμιση μήνα, ενώ έλειπα για 10 μέρες στην Αθήνα έγινε αυτή η κλοπή. Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό», συμπλήρωσε.

«Τον φοβόταν πολύ τον ανιψιό του, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρόλα αυτά όμως, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι δυο τους είχαν έρθει ξανά κοντά. Επίσης, ο θείος μου δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τη μητέρα του ανιψιού», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανιψιός από την πλευρά του έχει κατηγορήσει την ξαδέρφη του για κακές σχέσεις με τον 68χρονο, καθώς όταν ο τελευταίος τη φιλοξένησε, λίγο αργότερα της ζήτησε να φύγει λόγω προστριβών για τα κληρονομικά.