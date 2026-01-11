Φοινικούντα: Οι αναζητήσεις του ανιψιού στo ChatGTP για το “τέλειο έγκλημα” και οι ερωτήσεις για τα αποτυπώματα σε ύφασμα

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι αναζητήσεις του ανιψιού του 68χρονου θύματος στη Φοινικούντα καθώς αναμένονται αυτή τη βδομάδα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που φέρεται να εκτέλεσαν την κατά παραγγελία δολοφονία.

Την ώρα που η υπόθεση για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα μπαίνει σε μία κρίσιμη φάση με ερωτήματα για το ποιος τράβηξε την σκανδάλη το μοιραίο βράδυ και την φερόμενη εμπλοκή του ανιψιού να παραμένουν αναπάντητα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι αναζητήσεις του ανιψιού στο διαδίκτυο οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, φέρεται να ρωτούσε το ChatGPT για το ρίσκο να χρησιμοποιήσει περίστροφο ενώ όταν ο ψηφιακός «συνομιλητής» του είπε ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, ο ανιψιός φέρεται να του ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά ανεξιχνίαστα εγκλήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA.

Ενδιαφέρον έδειξε επίσης και για το αν η χρήση χλωρίνης μπορεί να εξαφανίσει τα δακτυλικά αποτυπώματα από ένα ύφασμα.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο φερόμενος ως συνεργός στο διπλό έγκλημα, λίγες πριν πριν παρουσιαστεί στην Αστυνομία, βρισκόταν σε κοινό χώρο με τον αναφερόμενο ως εργοδότη. Ακόμα, εξετάζεται και η συμμετοχή δύο γυναικών στην υπόθεση, οι οποίες ενδεχομένως να έκαναν τη μεταφορά του συνεργού, από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) οι δύο 22χρονοι που βρέθηκαν πρώτοι στη φυλακή, καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, με το κατηγορητήριο πλέον να αλλάζει.

Με την συμπληρωματική απολογία αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα όπως:

– ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και που βρίσκεται

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες

– πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– και πού κατέληξε η θήκη της κιθάρας, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί.

Στόχος της Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας είναι να ρίξει «φως» σε όλα τα «σκοτεινά» σημεία αυτής της στυγερής δολοφονίας αλλά και να δώσει απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα τόσο για τα κίνητρα των δραστών αλλά και για το ποιος ήταν τελικά και ο φυσικός εκτελεστής των δυο θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, αλλαγή σκηνικού ως προς το ποιος πάτησε την σκανδάλη φαίνεται να έχουμε στην υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο καθώς ο 22χρονος που φερόταν ως συνεργός του εκτελεστή φαίνεται να πάτησε την σκανδάλη και να έβαλε τέλος στη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και του επιστάτη.

Πλέον, με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέσα από την ανακριτική διαδικασία, σε εκείνον αποδίδονται κατηγορίες που σχετίζονται με την εμπλοκή του ως φυσικού αυτουργού, δηλαδή εκτελεστή. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος αρχικά είχε αποδεχθεί τον ρόλο του συνεργού ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση της Φοινικούντας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νέος συνήγορος του 22χρονου, Νικόλαος Αλετράς και ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Μαργέλης, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας, προκειμένου ο πρώτος να ενημερωθεί πλήρως για το σύνολο της δικογραφίας. Ωστόσο, η ανακρίτρια τους έδωσε διορία έως το πρωί της Τετάρτης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 22χρονος επιθυμεί να δώσει περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, επιμένοντας ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.