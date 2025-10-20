Φοινικούντα: Ο ανιψιός συναντήθηκε στην Αθήνα με τον 22χρονο συνεργό λίγες μέρες πριν το διπλό φονικό

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το MEGA και η εκπομπή «Live News» μαρτυρία που βρίσκεται σε γνώση των Αρχών, αναφέρεται σε δύο συναντήσεις που έγιναν τον Σεπτέμβριο, ανάμεσα στον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου θύματος και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του, με τον 22χρονο προφυλακισμένο φερόμενο ως συνεργό στη δολοφονία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο τους είχαν συναντηθεί άλλες δύο φορές στην Αθήνα μετά από τις δύο απόπειρες που έχει παραδεχτεί ο 22χρονος κατά του 68χρονου.

Στα χέρια της η ΕΛΑΣ η άρση τηλεφωνικού απορρήτου για 7 αριθμούς – «Αγγίζουν» έναν ακόμα συνεργό

Συνεχίζεται η προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας να φωτίσει όλα τα σημεία που παραμένουν θολά γύρω από την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Μετά την προφυλάκιση των δύο 22χρονων κατηγορούμενων, στο “μικροσκόπιο” των Αρχών έχουν μπει κι άλλα άτομα, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα πρόσωπο είναι αυτό που οδηγούσε το λευκό αυτοκίνητο, που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού.

Το λευκό ΙΧ φέρεται να μετέφερε τον φερόμενο ως συνεργό της διπλής δολοφονίας από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα. Πρόκειται για άτομο που σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας.

Το ίδιο αυτοκίνητο φέρεται να είχε καταγραφεί από κάμερα και κοντά στο σημείο, όπου είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση ο 68χρονος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το οπτικό υλικό δείχνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο τον βοήθησε να κρυφτεί.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση θρίλερ είχε καλέσει τα προηγούμενα 24ωρα για κατάθεση τον ιδιοκτήτη των μαγαζιών στα οποία εργαζόταν ο 22χρονος συνεργός, τον ανιψιό του 68χρονου, αλλά και τη σύντροφο του. Οι τρεις νέες καταθέσεις αφορούν το τηλεφώνημα που έκανε η σύντροφος του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου, λίγη ώρα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ.

Εν τω μεταξύ, οι δύο 22χρονοι, στις μαραθώνιες απολογίες τους συνέχισαν να αλληλοκατηγορούνται σχετικά με το ποιος εισέβαλε στο κάμπινγκ και τράβηξε τη σκανδάλη, σκοτώνοντας τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σήμερα αναμένεται να πάρει στα χέρια της η ΕΛΑΣ την άρση των τηλεφωνικών απορρήτων για επτά συνολικά τηλεφωνικούς αριθμούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο φερόμενος ως συνεργός άλλαζε συνεχώς πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, δηλωμένα σε άλλους ανθρώπου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, οι Αρχές είναι κοντά στο να ταυτοποιήσουν το άτομο, που βοήθησε τον 22χρονο που παραδόθηκε να πάει από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα και από εκεί με ΚΤΕΛ στην Αθήνα.