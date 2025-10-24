Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου, θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι», λέει η ανιψιά του 68χρονου

Τον φόβο που έχει για τη ζωή της εξέφρασε η ανιψιά του 68χρονου που δολοφονήθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να αναζητούν τα αίτια.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ανέφερε πως αισθάνεται ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα και κατέθεσε αίτηση προστασίας, προς τις δικαστικές Αρχές.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του θείου μου, εκτός των δύο που έχουν συλληφθεί ήδη, οι υπόλοιποι που είναι έξω. Δεν θα σταματήσω μέχρι να πετύχω τον σκοπό μου» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Επειδή είχα καθημερινή επικοινωνία με τον θείο μου, είμαι γυναίκα που γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Φοβάμαι», καταλήγει.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της Κατερίνα Φραγκάκη ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι επειδή γνωρίζει πολλά η εντολέας μου και ανιψιά του θύματος, με τον οποίον είχε εξαιρετική σχέση, ζητήσαμε και την προστασία από την εισαγγελία διότι νιώθει ότι χρειάζεται την προστασία. Δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ η ίδια ότι ο θείος της θα πέθαινε με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Θεωρούμε ότι επειδή θα εισφέρει πολύ και έχει πληροφορίες να δώσει που θα βοηθήσουν πολύ τις Αρχές, ζητήσαμε την προστασία από την εισαγγελία και αναμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειάς μας.

Μέχρι να καταθέσει, και αφού καταθέσει βέβαια, χρειάζεται την προστασία διότι γνωρίζει πράγματα, γνωρίζει πολλά τα οποία πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα βοηθήσουν πολύ στο να συλληφθούν όλοι οι δράστες διότι ήταν ο άνθρωπος που ήταν μαζί του και μιλάγανε καθημερινά.

Αυτό που θέλει είναι επειδή δυστυχώς δεν έχει τις συνομιλίες με τον θείο της μέσω Viber που γινόντουσαν κάθε βράδυ, αντάλλασσαν πολλά μηνύματα στα οποία της έχει δώσει πολλά στοιχεία και εκεί, επιθυμεί την άρση του απορρήτου και του δικού της τηλεφώνου προκειμένου να δοθούν αυτά και από εκεί να προκύψουν οι φόβοι που είχε αυτός ο άνθρωπος για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, που της έλεγε ότι εμένα κάποια στιγμή δυστυχώς θα με ‘καθαρίσουν».