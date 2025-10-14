Φοινικούντα: Ακόμα ένα πρόσωπο στο “κάδρο” για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – Ποιον αναζητά η ΕΛΑΣ

Άφαντος παραμένει ο δράστης του διπλού φονικού του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις έρευνες της Αστυνομίας να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Από την πρώτη στιγμή έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» οι δύο διαθήκες του θύματος, η διαδρομή διαφυγής του δράστη, καθώς και η ενδεχόμενη ύπαρξη συνεργού ή ηθικού αυτουργού.

Μάλιστα, στο «κάδρο» των ερευνών έχει προστεθεί ακόμη ένα πρόσωπο. Ο δράστης, λίγα χιλιόμετρα πριν φτάσει στο σημείο του φόνου, είχε συνεπιβάτη στο σκούτερ ένα άτομο που φαίνεται να κουβαλούσε μία θήκη κιθάρας. Ο δεύτερος αναβάτης δεν φαίνεται να φτάνει στον τόπο της δολοφονίας.

Παρόλα αυτά, η ταυτότητα του εκτελεστή δύσκολα μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς οι πινακίδες του οχήματος ήταν πλαστές, ενώ ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα.

Πάντως, οι αστυνομικές Αρχές έχουν σαφή εικόνα για τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης τόσο πριν όσο και μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του 68χρονου και του επιστάτη.

Σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνουν οι κάμερες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο άνδρας έφτασε στο κάμπινγκ από άλλη διαδρομή από αυτήν που χρησιμοποίησε για τη διαφυγή του, προκειμένου να μην εντοπιστούν τα ίχνη του.

«Ήδη από τα πρώτα 24ωρα οι αστυνομικοί αναζητούσαν την ύπαρξη δεύτερου ατόμου, καθώς υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ίσως ο δράστης δεν προσέγγισε μόνος του το κάμπινγκ, χωρίς ακόμη να έχει διαπιστωθεί», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Το σίγουρο είναι ότι αποχωρεί μόνος του ο δράστης από την περιοχή, με ένα λευκό δίκυκλο το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει ανευρεθεί, αναζητούν ακόμα την πορεία του και πού καταλήγει τελικά γιατί έχουν ακουστεί πολλά για περιοχή της Αττικής, για τη δυτική Αττική, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Προσπαθούν να διαπιστώσουν αν όντως παραμένει στο λεκανοπέδιο ή το διασχίζει και περνάει σε άλλη περιοχή» πρόσθεσε η ίδια.

Σύμφωνα με την ίδια, «το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε κάποια μαρτυρία από την περιοχή που να είδε γνωστό άτομο το οποίο κινήθηκε και αποχώρησε ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι σήμερα στα ίχνη. Μας έχει συνηθίσει το Ανθρωποκτονιών να εργάζεται αθόρυβα και να μας αιφνιδιάζει πολλές φορές και φυσικά να βρίσκεται ένα ή και περισσότερα βήματα πολύ πιο μπροστά και από εμένα και από εσάς. Θεωρώ ότι και τώρα έχουν συλλέξει ήδη αρκετά στοιχεία.

Βλέπουμε έναν άνθρωπο που μπαίνει με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι σίγουρος ότι θα καταφέρει να βάλει τέλος στη ζωή των θυμάτων, κάτι το οποίο κατάφερε. Δεν γνωρίζουμε αν ήθελε να σκοτώσει και το τρίτο άτομο που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ, φαίνεται ότι όντως όμως καταδίωξε και αυτόν. Φαίνεται σίγουρος ότι θα καταφέρει να έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα, ίσως γνώριζε ή θα αναζητούσε απλώς τα θύματά του μέσα στον χώρο αυτόν».

Στο “μικροσκόπιο” η περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνει, μεταξύ άλλων, και η τεράστια περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Όλη η διαφωνία που έχει προκύψει στην οικογένεια γίνεται για την αμύθητη περιουσία. Είναι πάνω από 30 εκατομμύρια» δήλωσε μάρτυρας στο Mega.

Μεγάλη περιουσία και μεγάλο το μυστήριο και για κάτι άλλο, για την απόφαση του θύματος να αφήσει εκτός της την ανιψιά του.

«Ο 68χρονος πριν από 4 χρόνια είχε δώσει στην ανιψιά του 200.000 ευρώ από πώληση ενός οικοπέδου. Το ξέρει όλη η Φοινικούντα αυτό. Την χλιδάτη ζωή που κάνει, δεν την κάνει από τον μισθό της τράπεζας, την κάνει γιατί την βοηθούσε ο θείος της στα πάντα. Τώρα, όπως η ίδια λέει, έχασε τα πάντα», λέει το περιβάλλον της ανιψιάς του 68χρονου.