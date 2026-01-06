Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Ήρθαν στα χέρια για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό – Δείτε Βίντεο

Σπρωξιές και ξύλο μέσα στο ποτάμι

Φλώρινα: Ήρθαν στα χέρια για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό – Δείτε Βίντεο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:10

Στιγμές έντασης σημειώθηκαν στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, καταγράφονται οι συμμετέχοντες που βούτηξαν στον ποταμό Σακουλέβα προκειμένου να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό, με το στιγμιότυπο να αποτυπώνει σπρωξίματα και στιγμές αναστάτωσης, καθώς όλοι προσπαθούσαν να τον κρατήσουν.

Για λίγα δευτερόλεπτα ο Σταυρός αλλάζει χέρια, ωστόσο η ένταση εκτονώνεται γρήγορα. Τελικά, οι συμμετέχοντες ηρεμούν και όλοι μαζί φιλούν τον Τίμιο Σταυρό, λαμβάνοντας την ευλογία, σε κλίμα ενότητας και συμφιλίωσης, όπως επιτάσσει το πνεύμα της ημέρας.

