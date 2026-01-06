Φλώρινα: Ήρθαν στα χέρια για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό – Δείτε Βίντεο

Στιγμές έντασης σημειώθηκαν στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, καταγράφονται οι συμμετέχοντες που βούτηξαν στον ποταμό Σακουλέβα προκειμένου να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό, με το στιγμιότυπο να αποτυπώνει σπρωξίματα και στιγμές αναστάτωσης, καθώς όλοι προσπαθούσαν να τον κρατήσουν.

Για λίγα δευτερόλεπτα ο Σταυρός αλλάζει χέρια, ωστόσο η ένταση εκτονώνεται γρήγορα. Τελικά, οι συμμετέχοντες ηρεμούν και όλοι μαζί φιλούν τον Τίμιο Σταυρό, λαμβάνοντας την ευλογία, σε κλίμα ενότητας και συμφιλίωσης, όπως επιτάσσει το πνεύμα της ημέρας.