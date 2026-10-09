Φίλιππος Καμπούρης: Στο στόχαστρο των Αρχών αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και τραπεζικές θυρίδες 

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν οι καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών και ανθρώπων της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς φέρονται να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο κλείνονταν οι συμφωνίες με τα καταστήματα που συνδέονται με το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, αρχηγικό μέλος του οποίου ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές ότι ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να είχε προσωπική εμπλοκή στις συμφωνίες με καλλιτέχνες, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να ανήκουν σε άλλα πρόσωπα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές σχετικά με τις συνεργασίες τους με εταιρείες που ελέγχονται ως πιθανές εταιρείες-βιτρίνες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι καλλιτέχνες φέρονται να περιγράφουν ότι τις συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους τις έκλειναν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες των εταιρειών.

Η συγκεκριμένη παράμετρος θεωρείται κρίσιμη για την έρευνα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και ποιος ήταν ο ρόλος των προσώπων στο όνομα των οποίων είχαν συσταθεί οι εταιρείες.

Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να εξετάζεται εάν υπήρχε ένα ευρύτερα γνωστό στους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες σχήμα, στο οποίο τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες δεν ήταν εκείνα που λάμβαναν τις ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Οι ασφαλιστικές εισφορές

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται για την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες που ελέγχονται ως εικονικές, με σκοπό την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και την πρόκληση ζημίας σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται καταστήματα εστίασης και νυχτερινά κέντρα, ενώ ερευνάται και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονταν ασφαλισμένοι εργαζόμενοι και καλλιτέχνες. Ορισμένοι από τους καλλιτέχνες που φέρονται να συνεργάστηκαν με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να μην είχαν πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονταν η εργασία τους και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Το κατά πόσο γνώριζαν ή όχι τις σχετικές πρακτικές αποτελεί ζήτημα που πρέπει να αποσαφηνιστεί από την έρευνα.

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Η οικονομική ζημία που φέρεται να συνδέεται με τη δραστηριότητα του κυκλώματος υπολογίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ

Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, οι ελεγκτικές Αρχές φέρονται να εξετάζουν αναλήψεις από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε τραπεζικές θυρίδες που συνδέονται με την υπόθεση εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ, καθώς και 16 πιστωτικές κάρτες.

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Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η προέλευση και η διαχείριση των χρημάτων, καθώς και το εάν συνδέονται με τη δραστηριότητα των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικογραφίας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δηλωθέντα εισοδήματα των προσώπων που ερευνώνται. Ειδικότερα, έχει αναφερθεί ότι ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του έχει αναφερθεί ποσό περίπου 21.000 ευρώ. Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν τα οικονομικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τραπεζικές κινήσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς οι επιμέρους αναφορές να συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.

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Οι συνομιλίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες που φέρεται να έχουν καταγράψει οι αστυνομικοί οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με την οργάνωση και είχε συνεργαστεί τηλεοπτικά στο παρελθόν με τον Φίλιππο Καμπούρη είχε συνομιλήσει με φίλη του λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις.

Στη συνομιλία αυτή φέρεται να εξέφρασε την ανησυχία του για το κλείσιμο ψητοπωλείου στην Καλλιθέα, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέεται με τις επιχειρήσεις που εξετάζονται.

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Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις είχε καταγραφεί συνομιλία του με τον Φίλιππο Καμπούρη, κατά την οποία φέρεται να του συνέστησε να μην απαντά σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και να μη δίνει τη διεύθυνση της κατοικίας του.

Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης

Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσε ενώ κρατούνταν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στον χώρο, καθώς ο ίδιος φέρεται να ανέφερε μούδιασμα στο χέρι και ζάλη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στους διασώστες του ΕΚΑΒ εξέφρασε την ανησυχία ότι ενδεχομένως να είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, από την αρχική εκτίμηση του πληρώματος του ασθενοφόρου δεν προέκυψε επιβεβαίωση ενός τέτοιου περιστατικού.

Ο ίδιος παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμενόταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, να πραγματοποιηθεί την Κυριακή.