Φίλιππος Καμπούρης: “Άρπαζε” ακόμα και τις αποζημιώσεις του Δημοσίου για τον Covid – Δήλωνε εργαζόμενος μαζί με την σύζυγό του

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με το κύκλωμα που έκανε απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ, με αρχηγικά μέλη τον Φίλιππο Καμπούρη και την σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του φέρεται να εισέπρατταν ακόμα και αποζημιώσεις λόγω Covid, με τις οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και σε εφορία να ξεπερνούν τα 5,35 εκατομμύρια ευρώ.

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Υπενθυμίζεται ότι οι 11 συλληφθέντες θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου (11.10.26) για πέντε κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα.

Το ζευγάρι που ηγούνταν στο κύκλωμα κατηγορείται και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην ίδρυση των εταιριών από το 2013.

Από τις 29 εταιρείες που είχαν δημιουργήσει, οι 22 παρουσιάζουν τις οφειλές των 5.352. 556 ευρώ, ενώ σε 15 από αυτές υπήρχε “μπροστινός” ένας 58χρονςο άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο «Mr. Κωλοτούμπας», ο οποίος έχει περάσει κι από τις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη.

Το συγκεκριμένο άτομο είχε τοποθετηθεί ως διαχειριστής στην πρώτη εταιρία που είχε δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης στις 13/12/2023 η οποία δημιούργησε συνολικά χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Άλλη μια εταιρία στην οποία ήταν μπροστινός ο 58χρονος χρωστάει 190.467 στον ΕΦΚΑ, ενώ στην ΑΑΔΕ το ποσό των 825.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες των διωκτικών αρχών κι έχουν να κάνουν με τα εισοδήματα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του. Το ζευγάρι φαίνεται για την 4ετία από το 2021 έως και το 2025 να έχει προχωρήσει σε αναλήψεις από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς που είχαν στα ονόματα τους και στις εταιρίες 2.218.000 ευρώ.

Σε αντίθεση με το αστρονομικό πόσο που διακίνησαν μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα εισοδήματα που δήλωναν από μισθωτές υπηρεσίες από το 2021 έως και το 2025 έρχονται σε πλήρης δυσαναλογία.

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Ο Φίλιππος Καμπούρης από μισθωτές υπηρεσίες το 2021 δήλωσε 5.209,61 ευρώ και έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού από το ελληνικό Δημόσιο λόγω Covid 4.418, 34 ευρώ. Ο παρουσιαστής και αρχηγός του ΛΑΟΣ είχε ενταχθεί ανάμεσα στους εργαζόμενους που έλαβαν το συγκεκριμένο πόσο εξαιτίας των προβλημάτων που είχε δημιουργήσει η πανδημία σε πολλές επιχειρήσεις.

Το 2022 δήλωσε στην ΑΑΔΕ 26.234,29 ευρώ, το 2023 το ποσό των 12.464,31 ευρώ, το 2024 λίγο παραπάνω από 10.600 ευρώ, ενώ για τη χρήση του 2025 ανέγραψε στο Ε1 9.540,44 ευρώ.

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Αποζημίωση της τάξεως των 3.020,74 ευρώ είχε λάβει λόγω Covid και η σύζυγος του η οποία για τη χρήση του 2021 είχε δηλώσει το ποσό των 10.154,79 ευρώ.

Το 2022 δήλωσε από μισθωτές υπηρεσίες στην εφορία 29.216,59 ευρώ, το 2023 το ποσό των 38.126,47 ευρώ, ενώ για τη χρήση του 2024 τα εισοδήματα της έφτασαν τα 38.340,15. Το 2025 οι μισθωτές υπηρεσίες που δηλώθηκαν ήταν 21.890,09 ευρώ.