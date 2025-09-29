Φαντασμαγορικό show στη Ρόδο με 1.000 drones (βίντεο)

Μια ανεπανάληπτη βραδιά έζησαν κάτοικοι και επισκέπτες της Ρόδου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, με το νησί του ήλιου να γίνεται σκηνικό για ένα φαντασμαγορικό show με 1.000 drones.

Ο ουρανός πάνω από το ιστορικό λιμάνι γέμισε με φωτεινά σχέδια που «ζωντάνεψαν» τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Ρόδου. Πεταλούδες, που παραπέμπουν στην περίφημη «Κοιλάδα με τις Πεταλούδες», ελάφια, τα αγαπημένα «ελαφάκια της Ρόδου», καθώς και ο εμβληματικός Ιππότης του Τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, έλαμψαν στον ουρανό και ενθουσίασαν το κοινό.

Η κορύφωση του θεάματος ήρθε με την εντυπωσιακή απεικόνιση του Κολοσσού της Ρόδου, ενός από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το κολοσσιαίο φωτεινό ομοίωμα φάνηκε να δεσπόζει ξανά στην είσοδο του λιμανιού, ξυπνώντας μνήμες από την πλούσια ιστορία του νησιού και προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όσους το παρακολούθησαν.

Το θέαμα, που συνδύασε τεχνολογία, παράδοση και ιστορία, αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν εκεί, αναδεικνύοντας τη Ρόδο όχι μόνο ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά και ως τόπο πολιτισμού και καινοτομίας.

Ο Δήμος Ρόδου, με την πρωτοβουλία αυτή, έστειλε το μήνυμα πως το νησί συνεχίζει να τιμά το παρελθόν του, αγκαλιάζοντας παράλληλα το μέλλον.