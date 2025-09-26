Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο στην Αιδηψό – ΙΧ αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε μια γυναίκα (φωτογραφίες)
Η τραυματίας απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Αιδηψό Ευβοίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, με τους διασώστες να απεγκλωβίζουν από το όχημα μία γυναίκα. Η τραυματίας φέρει εκδορές στο πρόσωπο και διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
Φωτογραφίες από το σημείο
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις