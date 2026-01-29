Εύβοια: Σοβαρές ζημιές στο Αλιβέρι από την κακοκαιρία Kristi (φωτογραφίες)

Στο έλεος της κακοκαιρίας Kristin βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης το Αλιβέρι της Εύβοιας, με την βροχή και τη σφοδρή χαλαζόπτωση να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με το evima.gr, οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν στέγαστρα σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων μεγάλου σούπερ μάρκετ στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και οχήματα. Η ένταση των φαινομένων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με το χαλάζι να πέφτει για αρκετή ώρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, γεγονός που αποτρέπει τα χειρότερα, ωστόσο οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες και απαιτείται άμεση αποκατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν νέα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Στο σημείο βρέθηκαν και οι εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας SAR 312, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια εάν χρειαστεί, όπως συμβαίνει σε κάθε έκτακτη κατάσταση στην περιοχή.