Εύβοια: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ζέφυρος» κατά τη διάρκεια δρομολογίου

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το Ε/Γ-Δ/Ρ «Ζέφυρος» κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από Μαντούδι, Ευβοίας προς Άγνωνα Σκοπέλου και στη συνέχεια προς Αλόννησο, με επιστροφή.

Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Άγνωντα, όπου αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες χωρίς κανένα πρόβλημα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την εταιρεία, οι επιβάτες θα προωθηθούν στον τελικό προορισμό τους με μέριμνα της εταιρεία.