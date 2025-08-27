Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ζέφυρος» κατά τη διάρκεια δρομολογίου

Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στον Άγνωντα Σκοπέλου

Εύβοια: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ζέφυρος» κατά τη διάρκεια δρομολογίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το Ε/Γ-Δ/Ρ «Ζέφυρος» κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από Μαντούδι, Ευβοίας προς Άγνωνα Σκοπέλου και στη συνέχεια προς Αλόννησο, με επιστροφή.

Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Άγνωντα, όπου αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες χωρίς κανένα πρόβλημα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την εταιρεία, οι επιβάτες θα προωθηθούν στον τελικό προορισμό τους με μέριμνα της εταιρεία.

