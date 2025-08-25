Εύβοια: Εξαρθρώθηκε σπείρα διακινητών μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί

Σε σύλληψη 2 διακινητών και τον εντοπισμό 32 μεταναστών προχώρησαν οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές στην Εύβοια το βράδυ του Σαββάτου (23/8).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Νέων Στύρων εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα με επιβαίνοντες 15 αλλοδαπούς, ενώ συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, ηλικίας 47 και 29 ετών (υπήκοοι Ιράκ), για παράβαση του άρθρου του κώδικα μετανάστευσης όπως ισχύει. Στη συνέχεια, στην περιοχή του Αλιβερίου εντοπίστηκε έτερο όχημα, με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός, στη θέα των περιπολικών οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ακινητοποίησε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή.

Ακολούθως, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας εντοπίστηκε ένα ακόμη όχημα, με 8 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ο οδηγός του οποίου στη θέα περιπολικών οχημάτων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΟΠΚΕ Δ.Α Εύβοιας ομοίως τράπηκε σε φυγή.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών και τα χρηματικά ποσά των τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (385€) και δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τουρκικών λιρών (14.440₺).

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χαλκίδας αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.