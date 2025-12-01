Εύβοια: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη την άκρη του λιμανιού μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Την εντόπισαν περαστικοί

Ακόμη ένα επικίνδυνο περιστατικό με ανήλικο άτομο υπό την επήρεια μέθης σημειώθηκε στην Εύβοια καθώς μία ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη από περαστικούς στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το eviaonline, η ανήλικη εντοπίστηκε από περαστικούς το Σάββατο 29/11 αργά το απόγευμα σε σημείο του Λιμενοβραχίονα της Ερέτριας στην Εύβοια.

Την ανήλικη μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ενώ άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί.

Τελικά το κορίτσι που βρισκόταν τελικά υπό την επήρεια αλκοόλ, επανήλθε ευτυχώς και είναι καλά στην υγεία του.