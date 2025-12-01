“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη την άκρη του λιμανιού μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Την εντόπισαν περαστικοί

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου

Εύβοια: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη την άκρη του λιμανιού μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Την εντόπισαν περαστικοί
DEBATER NEWSROOM

Ακόμη ένα επικίνδυνο περιστατικό με ανήλικο άτομο υπό την επήρεια μέθης σημειώθηκε στην Εύβοια καθώς μία ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη από περαστικούς στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το eviaonline, η ανήλικη εντοπίστηκε από περαστικούς το Σάββατο 29/11 αργά το απόγευμα σε σημείο του Λιμενοβραχίονα της Ερέτριας στην Εύβοια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ανήλικη μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ενώ άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί.

Τελικά το κορίτσι που βρισκόταν τελικά υπό την επήρεια αλκοόλ, επανήλθε ευτυχώς και είναι καλά στην υγεία του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ