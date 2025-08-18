Εύβοια: 13χρονος μάγεψε με το κλαρίνο σε πανηγύρι (Βίντεο)

Ένα 13χρονο αγόρι κέρδισε το χειροκρότημα στο πανηγύρι της Αχλαδερής στην Εύβοια, παίζοντας κλαρίνο και εντυπωσιάζοντας με το ταλέντο του στη μουσική τους παρευρισκόμενους.

Ο νεαρός βρισκόταν για διακοπές στο χωριό στην Εύβοια και είχε πάει για να διασκεδάσει στο πανηγύρι. Έτσι κατά τη διάρκεια του πανηγυριού ο 13χρονος ανέβηκε στη σκηνή και έπαιξε κλαρίνο, εντυπωσιάζοντας τον κόσμο.

Πέρασε πρώτος στη Μουσική Σχολή Αλίμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 13χρονος από τον Άγιο Δημήτριο Αττικής πέρασε πρώτος στη Μουσική Σχολή Αλίμου παίζοντας γκάιντα.