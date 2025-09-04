Ευάγγελος Μαρινάκης: Αμφιβολίες για τρίτη θητεία της κυβέρνησης – Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον Μπόρις Τζόνσον στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», το οποίο διοργανώθηκε από το The Economist σε συνεργασία με το powergame.gr στη Θεσσαλονίκη.

«Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυσοίωνες για την κυβέρνηση, ως εκ τούτου, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος όπως εσύ για μια τρίτη θητεία. Εκτός αν υπάρξουν σημαντικές μεταβολές», τόνισε ο εφοπλιστής, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η κυβέρνηση δεν θα έχει την ευκαιρία για τρίτη θητεία.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στα ζητήματα της ακρίβειας, τονίζοντας ότι παρά την ευημερία που δείχνουν οι οικονομικοί δείκτες, αυτή δεν αντανακλάται στην καθημερινή ζωή της ελληνικής οικογένειας. Όπως σημείωσε, οι δείκτες υψηλής ανάπτυξης είναι παραπλανητικοί, αφού συγκρίνονται με αντίστοιχες περιόδους κατά τις οποίες η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση.

«Οι δείκτες τα πάνε καλά, όμως για μία μέση ελληνική οικογένεια από τις 20 του κάθε μηνός υποφέρει γιατί δεν έχει αρκετά χρήματα να καλύψει τις βασικές της ανάγκες. Οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, η αγοραστική δυναμη έχει μειωθεί. Η ελληνική κυβέρνηση δεν τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία σε αυτό, δεν κατάφερε να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση όσον αφορά στον δείκτη πραγματικού εισοδήματος. Είναι κάτι που η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν, πρέπει να λάβει ριζοσπαστικά μέτρα προκειμένου να το επιλύσει», επισήμανε.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικά διαφθοράς, επισημαίνοντας ειδικά το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να συγκαλύψει τις ευθύνες.

«Υπάρχει μεγάλη διαφθορά, υπάρχουν σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, και βλέπουμε ότι αντί να έχουμε μία κυβέρνηση που θα προσπαθήσει να δώσει μία λύση σε αυτά τα σκάνδαλα και να αφήσει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, υπάρχουν συγκαλύψεις», σχολίασε.

Ο κ. Μαρινάκης, τόσο κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε για τα εγκαίνια του συνεδρίου όσο και στη συζήτηση ενώπιον του κοινού με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και στον κρίσιμο ρόλο που καλείται να παίξει η Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένες απαιτήσεις εξαιτίας των συνεχιζόμενων πολέμων.

«Ζούμε σε μία περίοδο σύνθετη από γεωπολιτική άποψη. Στη ναυτιλία κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, επηρεάζεται το παγκόσμιο εμπόριο, η ναυτιλία. Από τον πόλεμο στην Ουκρανία υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις, στην περίπτωση της Γάζας εξαιτίας της παρουσίας των Χουθί αλλά και τoυ Ιράν υπάρχουν επιπτώσεις στην Ελλάδα. Η παρουσία τους στα Στενά του Ορμούζ είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να αλλάξει το παιχνίδι ειδικά με την επιβολή δασμών, θέλει να συμβάλει στη λήξη των ένοπλων συγκρούσεων. Αυτό φάνηκε και με τον Πούτιν και τη συνάντησή τους για την ειρήνευση. Θα μπορούσε μία τέτοια συμφωνία να αλλάξει το παγκόσμιο εμπόριο;», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Αυτό που θέλουμε είναι μία καλύτερη συμφωνία. Η Ευρώπη θα μπορούσε να είχε διαδραματίσει ρόλο στη σταθεροποίηση της κατάστασης, μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει ιδιαίτερα καλά. Ο μέσος πολίτης έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που θέλουμε είναι η επίλυση της κρίσης. Ας αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Οι παγκόσμιες συγκρούσεις μπορούν να επηρεάσουν τη ναυτιλία και να φέρουν εμπορικό πόλεμο» πρόσθεσε ο Ευ. Μαρινάκης. Χαρακτήρισε δε παράλογες τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας. «Αυτές οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί είναι παράλογες, το έχω πει και στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, Ινδία και Κίνα εισάγουν με πολύ χαμηλές τιμές ρωσικό πετρέλαιο. Η Ρωσία μέσα από τις κυρώσεις δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερη συνέπεια», ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης κατέληξε επισημαίνοντας την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Εδώ και τρία χρόνια αθώα παιδιά χάνουν τη ζωή τους» ανέφερε.