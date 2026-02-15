Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 84χρονου στην Αλεξανδρούπολη – Τρεις Ρομά οι δράστες, τι αποκάλυψαν στις Αρχές

Εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας ενός 84χρονου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς όπως έγινε γνωστό για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα Ρομά, εκ των οποίων δύο είναι ανήλικοι (16 και 13 ετών κι ένας 21χρονος).

Αρχικά οι δράστες προσήχθησαν ως ύποπτοι, ωστόσο αποκάλυψαν στους αστυνομικούς πώς σημειώθηκε το στυγερό έγκλημα. Συγκεκριμένα, ομολόγησαν ότι αφού πήγαν στο σπίτι του θύματος, μετά από ραντεβού που είχαν με τον 84χρονο, τον τραυμάτισαν και οι τρεις με μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης (11/02/2026). Ο 17χρονος Ρομά υπέδειξε στους αστυνομικούς που βρίσκεται το μαχαίρι του φόνου και κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας στην Αλεξανδρούπολη

Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη (11/02/2026) όταν ο γαμπρός του 84χρονου άρχισε να τον αναζητά, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις του, με αποτέλεσμα να πάει με κλειδαρά το μεσημέρι του Σαββάτου (14/02/2026) στο σπίτι του και εκεί τον εντόπισε νεκρό στο κρεβάτι του. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η ΕΛΑΣ, ενώ έσπευσε και ιατροδικαστής. Διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, την κοιλιακή χώρα και τα πλευρά.

Ο 84χοονος φέρεται να κατέληξε από τις περίπου 16 μαχαιριές που δέχθηκε σε θώρακα και κοιλιά και είναι πολύ πιθανό να άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στους δολοφόνους του, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης της οικίας του ενώ η εικόνα που παρουσίαζε το εσωτερικό ήταν εκείνη των κατοικιών στις οποίες έχει γίνει έρευνα για τιμαλφή και χρήματα.

Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ ήταν άμεση και προσήχθησαν οι τρεις δράστες. Πρόκειται για τρεις Ρομά, εκ των οποίων δύο ανήλικοι. Ο ηλικιωμένος άνοιξε την πόρτα στους δράστες καθώς όπως υποστήριξαν οι συλληφθέντες είχαν κανονίσει συνάντηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον μαχαίρωσαν και οι τρεις, ενώ το μαχαίρι του φόνου έχει παραδοθεί στην Αστυνομία.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για το στυγερό έγκλημα στην Αλεξανδρούπολη

Στο δελτίο τύπου της Αστυνομίας, η οποία εντός πέντε ωρών από τον εντοπισμό του νεκρού εντόπισε και συνέλαβε τους τρεις νεαρούς, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τις απογευματινές ώρες χθες (15-2-2026) εντοπίσθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, νεκρός 84χρονος ημεδαπός εντός της οικίας του στην Αλεξανδρούπολη. Από την προανάκριση και τις συντονισμένες ενέργειες και έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης καθώς και την εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι την 11-2-2026, τρεις ημεδαποί εισήλθαν στην οικία του 84χρονου, όπου με τη χρήση μαχαιριού τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Οι δράστες εντοπίσθηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Από το χώρο διαπιστώθηκε η αφαίρεση ενός κινητού τηλεφώνου, τα αίτια της πράξης των τριών συλληφθέντων ερευνώνται, ενώ στο πλαίσιο των σχετικών αναζητήσεων βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ενώ την προανάκριση διενεργεί η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.