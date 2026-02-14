Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη – Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με πολλαπλές μαχαιριές

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από το απόγευμα του Σαββάτου 14/2 καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας στην Αλεξανδρούπολη έχοντας πολλαπλές μαχαιριές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το e-evros.gr ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην οικία του, στην οδό Βουλγαροκτόνου, στο κέντρο της πόλης, έχοντας μαχαιριές σε πολλά σημεία του σώματος του.

Το θύμα φαίνεται να διέμενε μόνος του και να μην είχε οικογένεια, με τις Αρχές και συγκεκριμένα την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης που έχει αναλάβει την υπόθεση να πραγματοποιούν έρευνες για να ρίξουν φως στα αίτια της δολοφονίας, ενώ αναζητείται και το μαχαίρι του εγκλήματος.

Τέλος, ερευνάται το ενδεχόμενο ληστείας και το παρελθόν του θύματος.