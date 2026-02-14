Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη – Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με πολλαπλές μαχαιριές

Αναζητείται το μαχαίρι της δολοφονίας

Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη – Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με πολλαπλές μαχαιριές
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από το απόγευμα του Σαββάτου 14/2 καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας στην Αλεξανδρούπολη έχοντας πολλαπλές μαχαιριές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το e-evros.gr ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην οικία του, στην οδό Βουλγαροκτόνου, στο κέντρο της πόλης, έχοντας μαχαιριές σε πολλά σημεία του σώματος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα φαίνεται να διέμενε μόνος του και να μην είχε οικογένεια, με τις Αρχές και συγκεκριμένα την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης που έχει αναλάβει την υπόθεση να πραγματοποιούν έρευνες για να ρίξουν φως στα αίτια της δολοφονίας, ενώ αναζητείται και το μαχαίρι του εγκλήματος.

Τέλος, ερευνάται το ενδεχόμενο ληστείας και το παρελθόν του θύματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ