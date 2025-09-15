Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα στην Αττική – Συνελήφθησαν 5 μέλη (Εικόνες +Βίντεο)

Σε επιτυχημένη επιχείρηση εξάρθρωσης σπείρας που έκλεβε αυτοκίνητα προχώρησαν άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και Κρωπίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, μέλη της εγκληματικής ομάδας συνελήφθησαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (10/9) στις περιοχές του Μαρκόπουλου και της Κερατέας, από αστυνομικούς 5 άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τις Αρχές του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την κλοπή αυτοκινήτων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής εικόνας με κάμερες εξωτερικά των οικιών τους, επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των ατόμων που συνελήφθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων, μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και 4 οχήματα.

Σημειώνεται ότι 3 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.