Εξάρχεια: Στο νοσοκομείο ένας υπάλληλος περιπτέρου – Τον μαχαίρωσαν στο πόδι κατά τη διάρκεια ληστείας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Δευτέρα του Πάσχα 13/4 όταν ένας υπάλληλος περιπτέρου στα Εξάρχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο 50χρονος υπήκοος Μπαγκλαντές μεταφέρθηκε με τραύμα στο πόδι στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» καθώς μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια ληστείας.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο του έκαναν τουρνικέ, ενώ πλέον βρίσκεται στο χειρουργείο καθώς έχει χάσει πολύ αίμα.

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER στο περίπτερο που εργαζόταν στις οδούς Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας όταν κάποιος πήγε να αρπάξει κάποια πράγματα από το ψυγείο, με τον 50χρονο να προσπαθεί να τον σταματήσει αλλά ο δράστης τον μαχαίρωσε στο πόδι.