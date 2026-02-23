Έβρος: Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Σουφλίου – Νέα ρήξη αναχώματος στη Μάνδρα (βίντεο)

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ο Δήμος Σουφλίου στον Έβρο, μετά από νέα κατάρρευση αναχώματος στο ύψος του οικισμού της Μάνδρας, λίγες ώρες μετά από παρόμοιο συμβάν στο αγρόκτημα Κορνοφωλιάς.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα να κατακλύζεται το τοπικό αγρόκτημα, ενώ οι Αρχές στον Έβρο προχωρούν σε αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης στη συγκεκριμένη περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro.gr, στο αγρόκτημα Κορνοφωλιάς, το ανάχωμα υποχώρησε σε μήκος περίπου 40 μέτρων.

Λόγω αυτού πλημμύρισαν ακόμα 5.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, μετατρέποντας τον κάμπο σε μια απέραντη υδάτινη έκταση. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υποδομές και περιουσίες βρίσκονται πλέον κάτω από το νερό, με την αγωνία να κορυφώνεται. Συγκεκριμένα εκτάσεις 60.000 στρεμμάτων, δηλαδή ολόκληρη η περιοχή του Δήμου Σουφλίου, έχουν πλημμυρίσει

Ανησυχία βέβαια προκαλεί το γεγονός ότι η υδρολογική πίεση μεταφέρεται πλέον νοτιότερα στον Έβρο.

Η νέα θραύση στη Μάνδρα επιβεβαιώνει ότι το σύστημα των αναχωμάτων δέχεται έντονη καταπόνηση, ενώ οι υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς τη στάθμη και τις ροές. Κάθε νέο ρήγμα αυξάνει τον κίνδυνο αλυσιδωτών εξελίξεων.

Οι Aρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στις πληγείσες περιοχές, να μην επιχειρούν διέλευση από αγροτικούς δρόμους και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται δυναμική και εξελισσόμενη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες.