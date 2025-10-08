Έβρος: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 12 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα πιστόλια

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Τετάρτη 8/10 οι 12 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα πιστόλια στον Έβρο.

Με τη σημερινή απόφαση προφυλάκισης και των τελευταίων έξι συλληφθέντων Τούρκων υπηκόων -οι πρώτοι έξι οδηγήθηκαν στη φυλακή χθες – ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας του συνόλου των κατηγορουμένων για παράνομη είσοδο στη χώρα καθώς και εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή οπλισμού (κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν σε αποσκευές 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες).

Σημειώνεται πως σύμφωνα με συνηγόρους υπεράσπισης των παράνομα εισερχομένων στη χώρα μέσω του ποταμού Έβρου όλοι οι συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τον εν λόγω οπλισμό.