Έβρος: Η ενέδρα του “ελληνικού FBI” στους 13 Τούρκους – Πού θα κατέληγαν τα 147 πιστόλια

Στα χέρια των ελληνικών αρχών έπεσαν σήμερα Παρασκευή στο Σουφλί στον Έβρο 13 υπήκοοι Τουρκίας, επτά άνδρες και έξι γυναίκες, που είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό.

Αξιοποιώντας πληροφορίες, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εδώ και ημέρες είχαν εντοπίσει την “καβάτζα” με τα κρυμμένα όπλα και έστησαν ενέδρα στους Τούρκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, οι αστυνομικοί τους περίμεναν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα με βάρκα μέσω του ποταμού στην Ελλάδα, ώστε να τους περάσουν χειροπέδες.

Συνολικά, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν και κατέσχεσαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες και πλήθος μεταλλιικών εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

Όπως εκτιμά η Ελληνική Αστυνομία, τα όπλα θα κατέληγαν σε μέλη της τουρκικής μαφίας και συγκεκριμένα στα χέρια της διαβόητης συμμορίας των “Daltons”, που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Αρχικός προορισμός του οπλισμού, πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως ήταν η Αθήνα.

Η προανάκριση και η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.