Eurojackpot: Αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση των 63 εκατ. ευρώ

Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, καθώς στις 21:00 το δημοφιλές ευρωπαϊκό παιχνίδι μοιράζει 63 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Η κατάθεση δελτίων γίνεται αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ και ολοκληρώνεται στις 19:00.

«Ποσά αυτού του μεγέθους μόνο το Eurojackpot μπορεί να προσφέρει. Ο καθένας σκέφτεται το πώς θα μπορούσε να αλλάξει η ζωή του με ένα τέτοιο έπαθλο», αναφέρει ο Νίκος Ευθυμιόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στην Ξάνθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νίκος Ευθυμιόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στην Ξάνθη

«Τo Eurojackpot μοιράζει κάθε Τρίτη και Παρασκευή πολύ μεγάλα ποσά, τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη κατηγορία. Τα έπαθλα στην πρώτη κατηγορία ξεκινούν από 10 εκατ. ευρώ και μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 120 εκατ. ευρώ. Όλες οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να τις παρακολουθεί σε μαγνητοσκόπηση, στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού. Στην Ελλάδα, η κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ, είτε στους πάγκους εξυπηρέτησης, είτε μέσω της εφαρμογής OPAP Store App», συμπληρώνει.

Πρωτόγνωρα έπαθλα για τα ελληνικά δεδομένα

Δημήτρης Χαραλαμπάκης, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Ηράκλειο Κρήτης

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Χαραλαμπάκης, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Ηράκλειο Κρήτης, τονίζει: «Το Eurojackpot έχει αποκτήσει το δικό του κοινό και στην Ελλάδα. Τα έπαθλα που μοιράζει είναι αστρονομικά, για αυτό και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των παικτών. Στις υπόλοιπες 18 χώρες υπάρχουν 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια νέα κατηγορία κερδών για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς. Οι παίκτες του Eurojackpot μπορούν να σκανάρουν τα δελτία τους στην εφαρμογή OPAP Store App για να τσεκάρουν αν έχουν κερδίσει. Παράλληλα, συμμετέχουν και στο πρόγραμμα πιστότητας “ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις”, μέσω του οποίου διεκδικούν προνόμια και δώρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Επιχείρηση πειθούς προς τα δεξιά της ΝΔ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αφρικανική σκόνη και ζέστη διαρκείας από σήμερα -Αναλυτική πρόγνωση