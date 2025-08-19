Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Eurojackpot 19/08: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Η κλήρωση του Eurojackpot πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (19/08), το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 3, 4, 11, 33, 47 και 6, 9.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

