Εθνικό Αστεροσκοπείο: Ο φετινός χειμώνας ήταν ο 3ος βροχερότερος και ο 2ος θερμότερος στην Αθήνα

Ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ο 3ος βροχερότερος χειμώνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα, σύμφωνα με το ιστορικό κλιματικό αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως αναφέρει η ομάδα ClimateHub, τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι χειμώνες του 2012-2013 και του 2002-2003. Παράλληλα, ήταν ο 2ος θερμότερος χειμώνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιστορικό κλιματικό σταθμό του ΕΑΑ, ο οποίος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο Λόφο Νυμφών στο Θησείο από το 1890, τα κύρια κλιματικά χαρακτηριστικά του χειμώνα 2025-2026 συνοψίζονται ως εξής:

Η μέση θερμοκρασία του χειμώνα 2025-2026 ήταν 12.63 °C, και ήταν μεγαλύτερη κατά +2.34 °C από τη μέση κλιματική τιμή της πιο πρόσφατης κλιματικής περιόδου 1991-2020. Παρόμοιες αποκλίσεις από την κλιματική τιμή σημείωσαν, τόσο η μέση μέγιστη (Tmax), όσο και η μέση ελάχιστη (Tmin) θερμοκρασία του χειμώνα, με τιμές ίσες με 16.4 °C και 10.0 °C αντίστοιχα.

Ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ο 2ος θερμότερος χειμώνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα από τα τέλη του 19ου αιώνα, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει ο χειμώνας 2023-2024, με μέση θερμοκρασία ίση με 13 °C.

Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, ο χειμώνας 2025-2026 υπήρξε και ένας από τους βροχερότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το συνολικό ποσό βροχής ήταν ίσο με 336.8 χιλιοστά, και σχεδόν διπλάσιο της μέσης κλιματικής τιμής της περιόδου 1991-2020. Ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ο 3ος βροχερότερος χειμώνας που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις 2 πρώτες θέσεις να καταλαμβάνουν, οι χειμώνες του 2012-2013 (400 χιλιοστά) και του 2002-2003 (386 χιλιοστά).

Σημειώνεται ότι η συντήρηση του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ, καθώς και η συλλογή, διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του ΕΑΑ και συγκεκριμένα από την Δρα Δήμητρα Φουντά.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ClimateHub αποτελεί την πρώτη εθνική πρωτοβουλία για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Copernicus Climate Change Service (C3S) στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων κλιματικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του εθνικού σχεδιασμού.

Το ClimateHub συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής Copernicus C3S (Copernicus Climate Change Service National Collaboration Programme C3S-NCP).