Έρχονται ένστολοι αστυνομικοί σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Το σχέδιο της ΕΛΑΣ μετά την διάρρηξη στο Λούβρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές της χώρας μετά την πρόσφατη κλοπή στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να σημειωθεί παρόμοιο κρούσμα σε κάποιο από τα μουσεία της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού προσανατολίζονται να αναθέσουν τη φύλαξη μουσείων, πιθανόν δε και ορισμένων αρχαιολογικών χώρων, στην ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματούχους, στη φύλαξη της ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικών θησαυρών, αρχής γενομένης από τον προσεχή Μάρτιο, θα μετέχουν όχι μόνον οι πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αλλά και ένστολοι αστυνομικοί.

Πηγή αποκάλυψε ότι το θέμα έχει συζητηθεί εκτενώς το προηγούμενο διάστημα μεταξύ του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, με τις λεπτομέρειες του «καινοτόμου», όπως χαρακτηρίζεται σχεδίου να αποτελούν αντικείμενο διμερών επαφών μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων των δύο υπουργείων.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα πάρουν μέρος 300 ειδικοί φρουροί, που θα ενσωματωθούν στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ. το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αρμόδια πηγή εξήγησε ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε ήδη προ καιρού δρομολογήσει την πρόσληψη 600 νέων ειδικών φρουρών για την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών του Σώματος, μεταξύ των οποίων και των αστυνομικών ομάδων που δημιουργούνται για την αστυνόμευση των καταυλισμών Ρομά.

Κατόπιν κυβερνητικής απόφασης ωστόσο, και σύμφωνα με μια εκδοχή, με προτροπή του υπουργείου Πολιτισμού αποφασίστηκε ο αριθμός των ειδικών φρουρών που τελικά θα ενταχθούν στο Σώμα να ανέλθει σε 900, ούτως ώστε οι 300 από αυτούς να διατεθούν για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Οι νεοπροσληφθέντες ειδικοί φρουροί θα ενταχθούν στο Σώμα το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου.

Παρότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί, θεωρείται βέβαιο ότι οι 300 θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού και τις μελέτες που έχουν καταρτίσει τα στελέχη του αναφορικά με τα κενά ασφαλείας και τα τρωτά σημεία των εγκαταστάσεων όπου φυλάσσονται αρχαιολογικοί θησαυροί.

Οι διαρρήξεις σε Εθνική Πινακοθήκη και Αρχαία Ολυμπία

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο υπουργείων, ανακοινώσεις για το θέμα θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία πάντως θα γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη μετά την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε στο Λούβρο, με τους δράστες να αφαιρούν από το μουσείο κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ.

Στα καθ’ ημάς, ήταν το 2012 όταν ένας δράστης είχε καταφέρει να διαρρήξει την Εθνική Πινακοθήκη και να αφαιρέσει τρία έργα τέχνης μεγάλης αξίας, ανάμεσά τους και έναν πίνακα του Πικάσο.

Ο 52χρονος σήμερα καθ’ ομολογίαν δράστης είχε συλληφθεί το 2021 και υπέδειξε τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαρρηκτών της Ασφάλειας τι σημείο όπου είχε κρύψει τους κλεμμένους πίνακες, σε δασώδη έκταση στον Κουβαρά. Πρόσφατα καταδικάστηκε στο Εφετείο σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Την ίδια χρονιά με τη διάρρηξη στην Πινακοθήκη είχε σημειωθεί ληστεία και στο Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία.

Και αυτή η υπόθεση όμως είχε εξιχνιαστεί από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών οι οποίοι είχαν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.