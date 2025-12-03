Επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Αποκλεισμοί τελωνείων και ενίσχυση των μπλόκων – Επεισόδια σε δύο πόλεις (Εικόνες & Βίντεο)

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα παραμένουν στα μπλόκα, ενώ οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται σε ολόκληρο τον ηπειρωτικό κορμό.

Νέο μπλόκο στον Ε65

Νέο μπλόκο στήθηκε στον Ε65 στη Θεσσαλία, στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει ότι οι αγρότες αρχικά είχαν συγκεντρωθεί στον κόμβο Μεαλοχωρίου και στη συνέχεια μετέβησαν μαζικά στα διόδια του Λόγγου.

Σε ανακοίνωση της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γνωστοποίησε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας αποφάσισε ότι από σήμερα, Τετάρτη (03/12) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από τον Α/Κ Προαστίου (97,4 χ/θ) έως τον Α/Κ Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Λόγω της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Η είσοδος των οχημάτων που προορίζονται για να κινηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 δεν θα διεξάγεται από τους Α/Κ Καρδίτσας, Α/Κ Προαστίου και Η/Κ Λόγγου, αλλά από τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και A/K Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο και προορίζονταν να εξέλθουν από τον Α/Κ Καρδίτσας, θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές και συγκεκριμένα:

Στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Α/K Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και

Από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.

Επίσης, τα μπλόκα στον Ε65, στην Καρδίτσα, καθώς και στη Νίκαια της Λάρισας ενισχύονται συνεχώς με νέα τρακτέρ που πλέον ξεπερνούν τα 3.500. Όπως αναφέρει το thessaliatv.gr, στη Νίκαια έφτασαν περισσότερα από 100 τρακτέρ από τον Τύρναβο.

Εντάσεις σε Κιάτο και Σέρρες

Νωρίτερα σημειώθηκαν εντάσεις ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ στον κόμβο του Κιάτου, όπου στήθηκε νέο μπλόκο.

Όπως φαίνεται στα βίντεο του korinthostv.gr, οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ήρθαν αντιμέτωποι με φραγμό από αστυνομικές δυνάμεις που επιτέθηκαν με γκλοπ και ασπίδες.

Σημειώνεται ότι έχει κλείσει και η Εθνική Οδός Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μία κλούβα της αστυνομίας αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει λόγω των αγροτών, ενώ προκαλεί αίσθηση η συμπεριφορά του οδηγού ο οποίος χτύπησε πάνω σε δύο τρακτέρ, ενώ πάτησε φρένο τελευταία στιγμή, ενώ βρισκόταν στο δρόμο ένας αγρότης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον κόμβο Πετριτσίου. Αρχικά ο οδηγός της κλούβας έκανε αναστροφή, χτύπησε με ένα τρακτέρ και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα.

Οι αγρότες έτρεξαν έντρομοι στην άκρη ώστε να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα, το οποίο χτύπησε με δεύτερο τρακτέρ, το έσπρωξε και σπίναρε. Εκείνη την στιγμή κάποιοι ξεκίνησαν να χτυπούν την κλούβα πριν απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Στον κόμβο του Λευκώνα έστησαν οι αγρότες των Σερρών μπλόκο και στη συνέχεια έσπασαν τον φραγμό της αστυνομίας και έστησαν και νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου, με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Στο σημείο βρίσκονταν περισσότερα από 500 τρακτέρ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Live News.

Ταξί και επαγγελματίες λαϊκών αγορών στο μπλόκο στα Μάλγαρα

Σε ένδειξη αλληλεγγύης για τις κινητοποιήσεις τους, το μεσημέρι της Τετάρτης βρέθηκαν στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων επαγγελματίες λαϊκών αγορών και ιδιοκτήτες ταξί.

Το πρωί οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών έκαναν πορεία από την Τούμπα προς το ΥΜΑΘ με τα επαγγελματικά του αυτοκίνητα. Έπειτα ενώθηκαν με ιδιότητες ταξί στον σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία και κατευθύνθηκαν μαζί προς τα Μάλγαρα.

Για δεύτερη ημέρα οι ιδιοκτήτες ταξί απεργούν, ζητώντας την επανεξέταση της ρύθμισης για υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από την αρχή του χρόνου, για κάθε μεταβίβαση οχήματος και για κάθε νέο ταξινομούμενο όχημα.

Οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών επίσης απεργούν, σήμερα, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης απεργίας που κήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας, ενάντια στην τεκμαρτή φορολόγησή τους και στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Εκπρόσωποι των τριών κλάδων δήλωσαν την αμοιβαία υποστήριξή τους στους αγώνες τους και υποστήριξαν ότι θα ξανασυναντηθούν σε κινητοποιήσεις, καθώς, όπως είπαν, θα κλιμακωθούν, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες στην Ήπειρο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Ειδικότερα, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Επίσης αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό οι αγρότες της Άρτας στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.

Ταυτόχρονα, από τις 10:15 το πρωί και μέχρι νεωτέρας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο Κόμβο Νησελίου (276 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κουλούρας (262 χιλιόμετρο) της Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Κοζάνη, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.

Τα οχήματα εκτρέπονται στον ανισόπεδο κόμβο Νησελίου και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης και της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας – Νάουσας, εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας.

Επίσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Στερεά Ελλάδα, με τους παραγωγούς από Φθιώτιδα και Βοιωτία να κλιμακώνουν τις δράσεις τους και να συγκροτούν νέα μπλόκα σε καίρια οδικά σημεία.

Το πρώτο μπλόκο στην περιοχή της Φθιώτιδας στήθηκε ήδη στην Ομβριακή, όπου περίπου 80 τρακτέρ από τον Δομοκό παρατάχθηκαν στο οδικό δίκτυο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι αγρότες αναμένουν ενισχύσεις από τα γύρω χωριά, εκτιμώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η δύναμη του μπλόκου θα αυξηθεί σημαντικά.

Στόχος είναι η μαζικοποίηση της κινητοποίησης και η σταδιακή μετάβαση προς την Ε65, με σκοπό το ολιγόωρο κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος του κόμβου Ξυνιάδας, εφόσον οι εξελίξεις το επιτρέψουν.

Παράλληλα, αναβρασμός επικρατεί και στις τάξεις των αγροτών της Λαμίας, όπου ολοκληρώθηκε κύκλος συσκέψεων με συναδέλφους από την ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση που ελήφθη είναι η μεταφορά τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου και το κλείσιμο του κομβικού σημείου του εθνικού δικτύου.

Για το ερχόμενο Σάββατο προγραμματίζεται η κινητοποίηση, ενώ ήδη πραγματοποιούνται προσυγκεντρώσεις στα χωριά της κεντρικής Φθιώτιδας και άλλων περιοχών του νομού. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και πολυπληθούς μπλόκου, ως ενιαίο μήνυμα πίεσης.

Οι αγρότες της Αταλάντης κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, οι οποίοι σχεδιάζουν συγκέντρωση στον κόμβο της Αταλάντης. Όμως τονίζουν ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ενισχύσουν το μπλόκο του Μπράλου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου αγροτών σε επίπεδο Φθιώτιδας.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στη Βοιωτία. Στη Θήβα, οι αγρότες συγκεντρώνουν τρακτέρ σε σημεία γύρω από την πόλη, περιμένοντας μεγαλύτερη συμμετοχή τις επόμενες ημέρες. Στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν προς την εθνική οδό, εφόσον οι δυνάμεις τους ενισχυθούν επαρκώς.

Αντιστοίχως, στον Ορχομενό, αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώνονται ήδη από διάφορες περιοχές της Βοιωτίας με σαφή προσανατολισμό την εθνική οδό στη διασταύρωση Κάστρου.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζουν την δημιουργία ενός ακόμη ισχυρού μπλόκου που θα ενισχύσει τη συνολική πίεση των αγροτών προς την Πολιτεία. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς οι αγρότες φαίνεται να προετοιμάζονται για γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα

Για δεύτερη ημέρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το μπλόκο των αγροτών στο τελωνείο Κήπων, όπου ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προχώρησε σε αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών προς και από την Τουρκία το απόγευμα της Τρίτης (02/12).

Η κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων διεξάγεται και σήμερα κανονικά, ωστόσο η αγροτική κινητοποίηση δείχνει να βαθαίνει, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι για παραμονή «όσο χρειαστεί».

Παράλληλα, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρά τον αποκλεισμό, επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις. Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Λίγα λεπτά μετά τις 13:45 το τελωνείο άνοιξε. Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Ακόμα, έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας που είχαν ξεκινήσει από τις 12:45 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο, από την 1η Δεκεμβρίου, στην είσοδο της περιοχής επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στην Κομοτηνή, οι αγρότες προχώρησαν νέα διακοπή της κυκλοφορίας στον κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας οδού στο ρεύμα με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, σύμφωνα με το paratiritis-news.gr.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώνονται στον κόμβο της Τρίγλιας

Από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας.

«Μετράμε δυνάμεις και την Παρασκευή 5/12 θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο κινητοποίησής μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Νέων Σιλάτων Δημήτρης Παπαπαδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη πληρωμή της προκαταβολής ήταν το έναυσμα για να βγουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στους δρόμους, αφού, όπως είπε, οι παραγωγοί διαπίστωσαν ποσά μειωμένα κατά 35% έως 40% σε σχέση με τις προσδοκίες τους.

Ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η πληρωμή για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής κινείται στο 25% με 30% του καρπού, δηλαδή σε επίπεδο προκαταβολής από τους εμπόρους, όπως είπε.

Στο μεταξύ, όπως είπε, ο ίδιος θα συμμετάσχει σε σύσκεψη που θα γίνει το βράδυ στην Επανομή και στην οποία θα συμμετάσχουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που προτίθενται να στήσουν αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την ημέρα, τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Έκλεισε η Εθνική Οδός στην Αχαΐα

Σήμερα, μετά τις 14:00, αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Δυτική Αχαΐα προχώρησαν σε αποκλεισμό της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, λαμβάνοντας ήδη μηνύματα συμπαράστασης από τοπικούς φορείς και τη Δημοτική Αρχή. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 16:00 και η κυκλοφορία των οχημάτων επανήλθε στην κανονικότητα.

«Το βράδυ της Δευτέρας έγινε ένας συμβολικός αποκλεισμός στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Προχωράμε πλέον σε κινητοποιήσεις διαρκείας μέχρι να αλλάξει γνώμη η κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Βεσκούκης, όπως αναφέρει το gnomip.gr.

Η κατάσταση σε ένα από τα τρία «μέτωπα» των αγροτικών κινητοποιήσεων (σ.σ. τα άλλα δύο είναι σε Αίγιο και Ερύμανθο) είναι ήδη τεταμένη, καθώς, λόγω της ζωονόσου της ευλογίας, έχει ήδη «ξεκληριστεί» το μεγαλύτερο μέρος της κτηνοτροφίας.

Επιπλέον, οι «πετσοκομμένες» επιδοτήσεις και η πληρωμή μικρού μέρους της βασικής ενίσχυσης στα τέλη του περασμένου μήνα, διεύρυναν το «μέτωπο» και προς την πλευρά του αγροτικού κόσμου της περιοχής.

Το απόγευμα της προχθεσινής ημέρας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου, αποφασίστηκε η διοργάνωση συγκέντρωσης στον Σελινούντα, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, κοντά στην Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών. Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για μπλόκο στη νέα εθνική οδό, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 6 μ.μ.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ερυμάνθου κάλεσε επίσης τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε κινητοποίηση και διαμαρτυρία χθες, Τρίτη, με σημείο εκκίνησης τη διασταύρωση Κουρλαμπά. Στα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ευλογιάς, η αποζημίωση των πυρόπληκτων και η επιβεβαίωση της πλήρους κάλυψης των πρόσφατων ζημιών.

Ετοιμάζονται οι αγρότες της Κρήτης

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης θα βρίσκονται σε «θέσεις μάχης» από την ερχόμενη Δευτέρα (08/12), ακολουθώντας το παράδειγμα των συναδέλφων τους σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Χθες, έλαβαν την οριστική απόφαση να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και δρόμων σε ολόκληρο

Για τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει αρκετό ρίσκο, λόγω των προβλημάτων που θα προκύψουν στις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού και στις μετακινήσεις, συμφώνησε η πλειοψηφία των αγροτικών ενώσεων σε τοπικό επίπεδο, έπειτα από τις μεγάλες περικοπές που εντοπίστηκαν στην πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, οι «κουτσουρεμένες» επιδοτήσεις είναι μία μόνο από τις αναρίθμητες προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας της χώρας, με τους ίδιους να μιλούν για συνολική υποβάθμιση της ελληνικής γεωργίας και για έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για την αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων, όπως για παράδειγμα το υψηλό κόστος παραγωγής, την κλιματική κρίση και τα αγροτικά χρέη.

Σε ανακοίνωση της Παγκρήτιας Συντονιστικής των αγροτοκτηνοτρόφων αναφέρονται τα εξής: «Καλούμε τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης στις 8/12/2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι, στο Παγκρήτιο Στάδιο (Ηρακλείου), σε δυναμική κινητοποίηση για το κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών. Καλούμε, επίσης, όλους τους φορείς της Κρήτης όλων των κλάδων να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις μας».