Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλείνουν δυο σταθμοί του Μετρό το Σάββατο 6/12

Στην απόφαση να κλείσουν δυο σταθμοί του Μετρό το Σάββατο 6/12 προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω των εκδηλώσεων για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό “Πανεπιστήμιο” θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός “Σύνταγμα” στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.