Έπεσαν οι υπογραφές για την 4η γαλλική φρεγάτα Belharra – Θα φέρει και βαλλιστικούς πυραύλους

Τις προηγούμενες ημέρες υπογράφηκε η σύμβαση για τη 4η γαλλική φρεγάτα Belharra για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21, που αφορούν στην προμήθεια της 4ης φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++ μαζί με τις Υπηρεσίες Εν Συνεχεία Υποστήριξης, με την εταιρεία NAVAL Group.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την ψήφιση του σχετικού Σχεδίου Νόμου από τη Βουλή, που κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στις 3 Οκτωβρίου 2025, και τη δημοσίευση του Νόμου 5235/2025 στις 7 Οκτωβρίου 2025 (ΦΕΚ Α 173).

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου η ύψωση της σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» στη Λοριάν της Γαλλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είχε συμφωνήσει με τη Γαλλία από το 2021 να προμηθευτεί 3 νέες φρεγάτες Belharra (ο «Κίμων», που ήδη ξεκίνησε τις θαλάσσιες δοκιμές, ο «Φορμίων» -η καθέλκυση έγινε τον Ιούνιο-, και ο «Νέαρχος»), αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, με δικαίωμα αγοράς μίας επιπλέον.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΚΥΣΕΑ στις 17 Σεπτεμβρίου είχε γίνει η παρουσίαση των δυνατοτήτων της 4ης φρεγάτας Belharra που θα φέρει το όνομα «Θεμιστοκλής». Ο «Θεμιστοκλής» θα έχει τη δυνατότητα να φέρει και βαλλιστικούς πυραύλους.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο κ. Δένδιας, «δεν είναι απλώς μια 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belharra Standard 2. Ο ”Θεμιστοκλής” είναι Belharra Standard 2++. Έχει 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες. Η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».