Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η φρεγάτα Belharra – Στις 18 Δεκεμβρίου η «Κίμων»

Με την υπογραφή της σύμβασης, ολοκληρώθηκε επίσημα η διαδικασία απόκτησης από το Πολεμικό Ναυτικό της 4ης φρεγάτας Belharra.

Η σύμβαση, ύψους 982 εκατομμυρίων ευρώ και τροποποίηση της αρχικής παραγγελίας για τρεις φρεγάτες, υπεγράφη το πρωί της Παρασκευής από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, κλείνοντας έτσι τη μοναδική εκκρεμότητα ανάμεσα σε Αθήνα και Παρίσι.

Η 4η φρεγάτα FDI Belharra θα ονομαστεί «Θεμιστοκλής» και έρχεται να συμπληρώσει την τετράδα των πλέον σύγχρονων φρεγατών. Πρόκειται για Belharra Standard 2++ με αυξημένες δυνατότητες, όπως και οι προηγούμενες φρεγάτες της ελληνικής παραγγελίας.

Οι τρεις πρώτες φρεγάτες είναι:

«Κίμων» (F-601): Έχει ήδη ξεκινήσει θαλάσσιες δοκιμές και η παράδοσή της αναμένεται σύντομα.

Έχει ήδη ξεκινήσει θαλάσσιες δοκιμές και η παράδοσή της αναμένεται σύντομα. «Νέαρχος» (F-602): Η καθέλκυσή της έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η καθέλκυσή της έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024. «Φορμίων» (F-603): Η καθέλκυσή της πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Μαζί με τις αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ και τις 2+2 ιταλικές φρεγάτες Fremm κλάσης Bergamini, για τις οποίες υπάρχει πλέον και επίσημο ελληνικό ενδιαφέρον, μέχρι το 2030 θα δημιουργηθεί ένας νέος, σύγχρονος και ισχυρός στόλος.

Η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα αναμένεται να ξεπεράσει το 25%, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για όλα τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Η προμήθεια της 4ης φρεγάτας είχε εγκριθεί το καλοκαίρι από το ΚΥΣΕΑ και την Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο ενίσχυσης του στόλου επιφανείας και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις 18 Δεκεμβρίου η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην «Κίμων»

Η πρώτη φρεγάτα της κλάσης, F601 «Κίμων», ολοκληρώνει το τελικό στάδιο δοκιμών και αναμένεται να αποδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό στις 18 Δεκεμβρίου. Η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας θα γίνει στη Λοριάν, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Η «Κίμων» αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, με την υποδοχή της να συνοδεύεται από μεγαλοπρεπή τελετή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.