Επεισοδιακή καταδίωξη στη Συγγρού: Οδηγός μηχανής πετούσε συσκευασίες κοκαΐνης στο δρόμο – Ένας τραυματίας αστυνομικός
Ο άνδρας συνελήφθη στο "Σταύρος Νιάρχος"
Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Συγγρού.
Συγκεκριμένα, στη συμβολή Λαγουμιτζή & λ. Συγγρού, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε έναν αναβάτη μοτοσικλέτας για να σταματήσει.
Ο οδηγός αγνόησε το σήμα και ακολούθησε καταδίωξη στη Συγγρού, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας πετούσε συσκευασίες κοκαΐνης στο δρόμπ.
Τελικά ο άνδρας συνελήφθη στο “Σταύρος Νιάρχος” με έναν αστυνομικό της ΔΙΑΣ να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο 401.
πηγή στην Google
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