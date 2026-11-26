Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Συγγρού.

Συγκεκριμένα, στη συμβολή Λαγουμιτζή & λ. Συγγρού, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε έναν αναβάτη μοτοσικλέτας για να σταματήσει.

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Ο οδηγός αγνόησε το σήμα και ακολούθησε καταδίωξη στη Συγγρού, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας πετούσε συσκευασίες κοκαΐνης στο δρόμπ.

Τελικά ο άνδρας συνελήφθη στο “Σταύρος Νιάρχος” με έναν αστυνομικό της ΔΙΑΣ να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο 401.